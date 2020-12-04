İstanbul’da 9 ilçede eş zamanlı baskın

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı kişilerin tespit ve deşifresine yönelik yaptığı çalışma sonrasında önceki gece özel harekat polislerinin de desteği ile 9 ilçede operasyon düzenledi. 16 farklı adrese eş zamanlı yürütülen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.