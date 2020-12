Önce şifa buldular sonra işlerini kurdular

Aslen Ankaralı olan Nilgün Özkurt, 25 yıl önce gelin geldiği Aydın'ın Nazilli ilçesinde eşi Murat ve kızları Gizem ve Günnur ile hayatını sürdürüyor. Kızı Gizem'in tarım ilaçları kullanılmış gıdalara ve tıbbi ilaçlara olan alerjisi ve kendisindeki solunum sıkıntıları nedeniyle doktordan doktora koşan anne Nilgün Özkurt, son çareyi doğal ürünlerde şifa aramakta buldu.

SOSYAL MEDYANIN GÜCÜ

Yaklaşık 5 yıl önce uzun uğraşlar sonucu her yolu deneyerek üretmeyi başardığı kozalak reçeli ile kızı ve kendi sağlığında elde ettiği başarıyı en yakın komşusunun çocuğunda da deneyip olumlu sonuç alınca reçel üretimine girdi. Sosyal medyanın da etkisiyle ünü bir anda çevresinde duyulan Özkurt, önceleri evinde kaynattığı 10 kavanoz reçel ile taleplere yetişemeyince üretimini artırmaya karar verdi. Çalışmalarının ardından üretim için yer kiralayan Özkurt, KOSGEB'in de desteği ile tenceresini büyüterek 2 büyük kazana dönüştürdü. Diğer ekipmanları da satın alarak günde ortalama 200 kavanoz kozalak reçeli üretmeye başladı. 5 yıldır kozalak reçeli yaptığını ifade eden Nilgün Özkurt, "Daha öncesinde kendim ve kızım için evimdeki tencerede yapmaya başlamıştım. Şifasını gördükçe de çevremde duyuldu. Kozalak Reçeli, şu anda tüm Türkiye'nin duyduğu, hatta muadillerinin de yapıldığı bir ürün haline geldi. Bunda akciğerlere faydası nedeniyle çağımızın hastalığı olan korona virüs ile mücadelede etkili olduğunun ifade edilmesiyle de kullanan sayısında artış başladı. Öyle ki 5 yıl önce benim bulmuş olduğum ve tescilini tamamlanmak üzere olduğum bu reçelimin muadilleri çıktı" diye konuştu.



3 YILDA 10 KAT BÜYÜDÜ

KOZLAAK reçelini daha fazla üretmek ve ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 3 yıl önce işletmesini kurduğunu ifade eden Özkurt, "5 yıl önce evimde başladığım üretimimi, 3 yıl önce KOSGEB desteği ile işletmeye dönüştürdüm. Öncesinde evde küçük tencerelerde yaptığım kozalak reçelini devlet desteği sayesinde şu an 10 misline çıkardım. Gün geçtikçe de bu reçelin faydaları ortaya çıkıyor. Şu an pandemi dönemindeyiz. Ülkemizde rahatsızlık var ve şu an reçelimi kullanan Kovid- 19 hastaları da hastalığı çok hafif şekilde atlattıklarını söylüyorlar. Ayrıca otizmli çocuklarda ve down sendromlu çocuklarda şekeri dengelediği söyleniliyor" dedi.