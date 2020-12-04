Turkish Cargo'dan büyük başarı!

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı "Turkish Cargo olarak aynı yolcuda olduğu gibi kargoda da dünyanın en çok noktasına uçan hava kargo markası haline geldik" dedi.

TURKİSH CARGO, KOVİD-19 AŞI TAŞIMALARI İÇİN KAPASİTE ARTIŞI SAĞLADI

Açıklamada, Turkish Cargo'nun aşı, ilaç ve ısı kontrollü yük taşımacılığında artan talebe cevap verebilmek için ilave 1200 metrekare alana sahip ısı kontrollü akıllı depoyu devreye aldığı belirtildi.

Ayrıca sektörün en büyük aktif konteyner tedarikçileri ile yapılan anlaşmalar sonucunda, soğuk zincir taşımalarına yönelik kapasitenin yüzde 30 seviyelerinde artırıldığı aktarılan açıklamada, Turkish Cargo'nun anlık olarak ilave 150 uçak paletine cevap verecek bir kapasite ile soğuk zincir taşıma ölçeğini aylık 25 bin tona kadar yükselttiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde aralıksız olarak sürdürdüğümüz iş süreçlerimizle birlikte tedarik zincirinin devamlılığına ciddi katkılar sağladık ve soğuk zincir ayak izimizi tüm dünyada genişlettik. Turkish Cargo olarak, kıtalar arasında soğuk zinciri korumak için; -20/25 derece aralığında olan özel sıcaklık kontrollü depolama odaları, ilaç bakım ekipleri, aktif konteynerler, termal taşıyıcılar gibi endüstriyel çözümler sunuyoruz. Küresel anlamda tüm yeterliliklere ve sertifikalara sahip olduğumuz özel kargo taşımalarımızla birlikte, mevcut ve geliştirilecek olan aşıları tüm dünyaya ulaştırmaya hazırız."