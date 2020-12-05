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Haberler Ekonomi Çin’e gidecek ilk tren İstanbul’dan uğurlandı

’e gidecek ilk tren ’dan uğurlandı

Çin’e gidecek ilk tren İstanbul’dan uğurlandı
Giriş Tarihi: 5.12.2020

TÜRKİYE'DEN Çin'e ihraç ürün taşıyan ve 8 bin 693 kilometre yol kat edecek olan ilk ihracat treni İstanbul'dan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle uğurlandı. Bakan Karaismailoğlu, "Trenimizin yola çıktığı Çerkezköy'den çaldığı ilk düdük, ülkemiz adına yeni bir dönemin habercisidir." dedi.

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