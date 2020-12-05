TÜRKİYE'DEN Çin'e ihraç ürün taşıyan ve 8 bin 693 kilometre yol kat edecek olan ilk ihracat treni İstanbul'dan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle uğurlandı. Bakan Karaismailoğlu, "Trenimizin yola çıktığı Çerkezköy'den çaldığı ilk düdük, ülkemiz adına yeni bir dönemin habercisidir." dedi.
Çin’e gidecek ilk tren İstanbul’dan uğurlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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