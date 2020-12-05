Demirbaş kardeşlerin ses getirecek projeleri sürüyor

TÜRKİYE'NİN köklü ve önde gelen aile şirketlerinden Erol Demirbaş ve Şenol Demirbaş kardeşlerin 1999 yılında kurduğu ES Group, inşaat ve denizcilik sektörlerinde yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

ES GROUP SEÇİLİYOR

TÜRKİYE'NİN en büyük tarama gemisi Kanuni'yi, Türkiye'de yapılan ilk Split Barge Burak Furkan'ı ve Marmaray Projesi'nin ana operasyon dubası Armarin'i bünyesinde barındıran, denizcilik sektöründe birçok ilke imza atan Es Group, inşaat sektöründe de yatırımlarına hız kesmeden devam ederken, 2021 yılını yeni girişimlerle karşılayacak. ES Group şimdi de ALOSBİ bölgesindeki stratejik öneme sahip fabrika inşaatının yanı sıra, İzmir Menemen'de 15.000 metrekarelik alanda ticaret kompleksi projesini de hizmete açmaya hazırlanıyor. ES Group Yönetim Kurulu Başkanı Erol Demirbaş, her zaman ileriye gitmeyi hedeflediklerini belirterek, "İlk kurulduğumuz günden beri önümüze çıkan tüm engelleri güçlü aile bağlarımız ve çalışma azmimiz sayesinde aştık ve aşmaya devam edeceğiz" dedi. Es Group Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Demirbaş ise, "Bugün Türkiye'nin büyük firmaları güçbirliği için Es Group'u seçiyor. Çünkü Es Group; güçlü bir firma olmak için hiç durmadan çalışıyor" diye konuştu.