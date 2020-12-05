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Enflasyonda gıda ve mal grubu etkili oldu

Enflasyonda gıda ve mal grubu etkili oldu
Giriş Tarihi: 5.12.2020

MERKEZ Bankası, tarafından açıklanan Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, enflasyondaki yükselişin temel sürükleyicisi gıda ve temel mal grupları olduğu belirtildi. Raporda şu ifadeler yer aldı: "Tüketici fiyatları Kasım ayında yüzde 2,30 oranında artmış, yıllık enflasyon 2,14 puan yükselerek yüzde 14,03 olmuştur. Enflasyondaki yükselişin temel sürükleyicisi gıda ve temel mal grupları olmuştur. Hizmet ve enerji grupları yıllık enflasyonlarındaki artış ise daha sınırlı kalmıştır. Gıda enflasyonundaki yükselişte birikimli döviz kuru etkileri, temel girdi niteliğindeki tarımsal emtia fiyatlarının seyri ve mevsim geçişine bağlı arz yönlü unsurlar rol oynamıştır. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu ve eğilimleri yükselmiştir."

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