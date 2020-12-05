Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan uyarı ATM’lerde mağdur olmayın

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sahte sosyal medya hesapları üzerinden Bakan ve bakanlık adına açıklamalar yapıldığı, vatandaşların mağdur olmamak için dikatli olması gerektiği vurgulandı. Twitter hesabından yapılan duyuruda, sahte paylaşımları yapanlarla ilgili hukuki işlem başlatıldığı kaydedilirken, söz konusu görsellerin tamamının kamuoyunu yanıltmaya ve vatandaşları mağdur etmeye yönelik paylaşımlardan ibaret olduğu belirtildi. Açıklamada," Sayın Bakanımızın banka ATM'leri ile ilgili herhangi bir açıklaması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, mağduriyet yaşamaması için resmi kanallar ve hesaplar dışındaki paylaşımları dikkate almaması önem taşımaktadır" denildi.