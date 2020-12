İzmir’de belediyeler kentsel dönüşümde sınıfta kaldı

Deprem sonucunda milyonlarca liralık milli servet heba olurken, insanlar evsiz kaldı. İzmir İş Dünyası Derneği (İZİD) Başkanı, İnşaat Yüksek Mühendisi Feyyaz Sungur, deprem afet yönetmeliği ve kentsel dönüşüm konusunda daha fazla geç kalınmadan ve can kayıpları yaşanmadan imar revizyonuna gidilmesi gerektiğini savundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve tüm ilçe belediyelerin acilen kentsel dönüşüm seferberliği başlatması gerektiğine dikkat çeken Sungur, "Maalesef İzmir bu konuda çok geç kaldı. Deprem gerçeğiyle bunu bir kez daha gördük. Belediyeler bir an önce İzmir'in tamamında imar planlarının yapılmasının önünü açmalı. İzmir'de belediyeler daha neyi bekliyor? Belediyeler kentsel dönüşümde sınıfta kaldılar. Böyle giderse daha çok can kayıpları yaşayacağız" diye konuştu.

KOMİSYONDA UZMAN YOK

BİNALARIN imar planı yapılırken belediyelerde jeofizik, jeoloji mühendisi olmadığına vurgu yapan Sungur, "Bir defa daha gördük ki deprem değil çürük binalar öldürüyor. Her depremde yönetmelik değişir ama binalar incelenmez, insanlar hep mağdur olmuştur. Allah bir daha bu acıları göstermesin diyeceğim ama ne yazık ki daha çok canlar yanacak. Ben bu konuda belediyeleri çok duyarsız ve ilgisiz görüyorum. Yanlış imar, takipsizlik, duyarsızlık, göstermelik şovlar..İmar revizyonu yapılmalı. 17 aktif fay hattımız var. İmar planı yapılırken belediye komisyonunda mutlaka jeoloji mühendisi olmalı. Bir tane jeofizikçi, jeoloji, inşaat mühendisi yok" dedi.



FENNİ MESUL DE SUÇLUDUR

DEPREMDE yıkılan binaların 1975 yönetmeliğine göre yapılmış olduğunu belirten Sungur, "O zaman biz 7 şiddetine dayanıklı projeler yapıyorduk. Eğer proje doğru yapılsaydı yıkılmaması lazımdı. Burada yüklenici de fenni mesul de suçlu. Fenni mesuller kadar belediyeler de sorumludur. Çürük binalardaki dükkanlar için tadilat izni veriyorlar. Oysa bu yapılar boşaltılmalı ve yıkılmalı. Belediyeler, yıkma yetkileri olmadığını belirtip sıyrılmaya çalışıyorlar. Komisyonlarda jeofizik mühendisleri olsaydı oraya o imar verilmezdi. Bu depremde gördük ki az da olsa çok hasarlı 1999 sonrası yapılan binalar var" diye konuştu.



BÜYÜKŞEHİR SAĞLIKLI İMAR REVİZYONU YAPMALI

SAĞLIKLI komisyonlarla kentsel dönüşüm seferberliğinin ada bazında yapılması gerektiğini vurgulayan Sungur sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle 1999 yılından önce yapılan yapılara dikkat edilmeli. Merkezi yönetim yapı denetim kanununu revize etmeli, kontrol mekanizmasının sağlıklı olabilmesi için yüklenici ile yapı denetimin para ilişkisi olmamalı. Yapı denetimin parasını devlet hakedişle ödemeli. Yapı denetim de denetlenmelidir, herhangi bir

suiistimale ağır cezalar getirilmelidir."

Tolga TEKİN