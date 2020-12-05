TİM ve THY’den ihracat için iş birliği

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) ile THY arasındaki "İşbirliği Protokolü Lansmanı" TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Toplam 28 destinasyonda mart sonuna kadar toplam 75 bin tonluk kapasiteyi yüzde 10 ile yüzde 30 arasında değişen indirim oranlarıyla ihracatçılarımızın hizmetine sunuyoruz." dedi.