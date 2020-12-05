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Haberler Ekonomi Türkiye’ye büyük para girişi var

’ye büyük para girişi var

Türkiye’ye büyük para girişi var
Giriş Tarihi: 5.12.2020

ULUSLARARASI Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, "Türkiye gelişen piyasalar içinde en fazla para çıkışlarından birini görmüştü ama şimdi sadece Hindistan ile kıyaslanabilecek büyük bir girişi var." ifadesini kullandı. Sosyal medya hesabında değerlendirmelerde bulunan Brooks, söz konusu para girişlerinin finansal koşulları gevşeterek ekonomik büyüme için olumlu etkilere sahip olduğunu belirtti ve gelişen piyasalara son dönemde yönelen paranın, 2010 küresel finansal kriz sonrasını da aşarak rekor seviyelere yükseldiğini vurguladı. Para girişlerinin tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldiğine işaret eden Brooks, sermaye girişlerinin Çin ve Çin dışı gelişen piyasalarda görüldüğünü ifade etti. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün kasım ayına ait sermaye akışına ilişkin raporunda da gelişen piyasalara yönelik portföy akışlarının 76,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi. Raporda, aynı dönemde öz sermaye ve borç girişlerinin ise sırasıyla 39,8 milyar dolar ile 36,7 milyar dolar olduğu kaydedildi.

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