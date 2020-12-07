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Haberler Ekonomi Çocuk doktorundan ‘takılabilir’ ateş ölçer

Çocuk doktorundan ‘takılabilir’ ateş ölçer

Çocuk doktorundan ‘takılabilir’ ateş ölçer
Giriş Tarihi: 7.12.2020

TÜBİTAK'TAN aldığı destekle İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde şirket kuran Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, bebekler için koltuk altına yapıştırılabilen ateş ölçer tasarladı. Ürün, 72 saat boyunca çocuğu hiç rahatsız etmeden ateşini ölçüp, değeri cep telefonuna yönlendiriyor. Ateş kritik eşiğe ulaştığında da telefon alarm veriyor. Astarcıoğlu, "Cihaz takılı olduğunda telefondaki uygulamada 72 saatlik bir grafik çıkıyor. Doktora gittiğinizde de bunu gösterebiliyor veya mesaj olarak gönderebiliyorsunuz" dedi.

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