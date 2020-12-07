Çocuk doktorundan ‘takılabilir’ ateş ölçer

TÜBİTAK'TAN aldığı destekle İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde şirket kuran Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, bebekler için koltuk altına yapıştırılabilen ateş ölçer tasarladı. Ürün, 72 saat boyunca çocuğu hiç rahatsız etmeden ateşini ölçüp, değeri cep telefonuna yönlendiriyor. Ateş kritik eşiğe ulaştığında da telefon alarm veriyor. Astarcıoğlu, "Cihaz takılı olduğunda telefondaki uygulamada 72 saatlik bir grafik çıkıyor. Doktora gittiğinizde de bunu gösterebiliyor veya mesaj olarak gönderebiliyorsunuz" dedi.