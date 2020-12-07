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Kasım ayı nakdi ücret desteği ödemeleri ’ta

Kasım ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-9 Aralık’ta
Giriş Tarihi: 7.12.2020

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8-9 Aralık'ta yapılacağını bildirdi. Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ödemeler banka hesapları üzerinden, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak" ifadelerini kullandı.

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