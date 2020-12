Üretici ve tüketicinin dostu Türkşeker Tarım

Dünyada korona virüs salgını ile birlikte tarım ve gıdanın önemi giderek artarken, Türkiye'de yerli ve güvenli gıda üretimine destek sağlamak için Türkşeker Tarım A.Ş. büyük bir seferberlik başlattı. Kanun Hükmünde Kararname ile 3 ay önce kurulan firma sütten yeme, hububattan bakliyata kadar her türlü hammaddeyi mamule dönüştürülebilecek pozisyona getirerek, üreticiyle tüketiciyi buluşturma görevini üstlendi. Üreticiden tüketiciye uzanan zincirdeki birçok aracıyı ortadan kaldırarak fiyatları yüzde 20 düşüren Türkşeker Tarım, aynı zamanda son 3 ayda Ortadoğu ve Avrupa'ya yaptığı ihracatla 1 milyar liralık ciro elde etti. Üretim Müdürü Serdar Tonay, Yem Direktörü Mehmet Selek ve Süt Ürünleri Direktörü Tahsin Küçükünal, çalışmaları hakkında Yeni Asır'a bilgi verdi. Türkşeker A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan ve Genel Müdür Hasan Hüseyin Demiröz öncülüğünde tecrübeli bir ekiple çalıştıklarını belirten yetkililer, "Amacımız Türk tarımını hak ettiği yere getirerek kaliteli ürünleri, daha uygun fiyata tüketiciye sunmak. Atıl halde bekleyen fabrikaları aktifleştirip üreticilerle alım garantili sözleşme yaparak, üretim ve istihdama da destek olmayı hedefliyoruz" dedi.





"HER ALANDA FAYDALIYIZ"

Enflasyonla mücadele etmek adına devlete ait yaklaşık 1 asırlık Türkşeker Fabrikaları'nın Vakıf Katılım ile ortak bir şirket kurulduğunu anlatan Türkşeker Tarım A.Ş. Yem Direktörü Mehmet Selek, şunları söyledi: "Tarımla ilgili tohumdan gübreye, yemden süte kadar çiftçinin uğraştığı her alanda fayda sağlamayı görev saydık. Aynı zamanda aracıların bu işlerden rant sağlayıp raflardaki fiyatları yükseltmelerini önlüyoruz. Raflardaki enflasyonla mücadelede yüzde 10, yem fiyatlarında yüzde 14 oranında faydamız var.



ÜRETİM VE İSTİHDAMA DESTEK

Türkiye'de 500 yem fabrikası olduğunu belirten Selek, "Bunların yüzde 48'i atıl vaziyette. Yeni fabrika açmak yerine, atıl haldeki fabrikaların kapasitelerini artırıp Türk çiftçisinin hizmetine sunuyoruz. Ürünlerimizi gerek sahada açtığımız çiftçi marketlerimiz aracılığıyla gerekse damızlık birlikleri, ziraat odaları gibi kuruluşlarla veya Aydın'da olduğu gibi direk üreticiden temin ediyoruz. Bu sütleri işleyerek rafa götürüyoruz" diye konuştu.



"GÖZÜNÜZ KAPALI ALABİLİRSİNİZ"

TÜRKŞEKER Tarım A.Ş. Süt Ürünleri Üretim Direktörü Tahsin Küçükünal ise çiftçiden aldıkları sütü atıl kapasitedeki fabrikalarda işleyip, sütteki yüksek maliyetleri düşürdüklerini söyledi. Küçükünal, "Bölgesel olarak da İzmir'de tulum, Çanakkale'de ezine peyniri gibi her bölgenin neyi meşhursa geleneksel tatları katkısız şekilde sunuyoruz. Kaliteli ve güvenilir ürünleri raflarda uygun fiyatla tüketicilerle buluşturuyoruz. Bütün yerel ve ulusal market zincirlerinde varız. Türk Şeker markalı ürünleri gözünüz kapalı alabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Sözleşmeli ekimle çiftçiye alım garantisi de verdiklerini anlatan Küçükünal, "Çiftçiye tohumunu gübresini temin edip alma garantisi veriyoruz. Şu anda çiftçi bütün ürünlerden kazanıyor" dedi.

Tolga TEKİN