4 milyon mezuna büyük kolaylık

FAİZLER nedeniyle anaparası iki üç katına çıkan öğrenim ve katkı kredisi borçlarının yapılandırma kapsamına alınmasıyla 4 milyonun üzerinde üniversite mezunu nefes aldı. Bugün itibariyle yaklaşık 6 milyar liraya ulaşan öğrenim kredisi borçlarına ilişkin yapılandırma başvurularının ardından hesaplama işlemi yapılacak. Peşin ödemelerde gecikme zammı silinirken, maksimum 18 taksit yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. Öğrenim kredisi borçları 38 ayda kapatılabilecek.



YASAL TAKİP DURACAK

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının tahsili öğrenci mezun olduktan iki yıl sonra başlıyor. İş bulamayanlar birer yıllık ertelemeler yapabiliyor. Bugün yaşanan sıkıntılar ağırlıklı olarak iş bulamayan mezunların bunu zamanında beyan etmemesinden kaynaklanıyor. Ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 gecikme faizi uygulanırken, geciken borçlar nedeniyle alınan kredi 2-3 katına çıkıyor. Devletin yapılandırma kapsamında uzattığı barış eli milyonlarca KYK borçlusunun da yüzünü güldürdü. Yapılandırma uygulamasına başvurup ilk taksitin ödenmesiyle tüm adli takipler de duracak.



TAKSİTLE ÖDEMEDE YÜZDE 4,5 FAİZ İMKANI

ÖĞRENIM veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine YİÜFE oranında güncellemeye gidilecek, peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 oranında indirim yapılacak. İlk 2 taksit ödeme süresinde tüm borcunu ödeyen vatandaşlara Yİ-ÜFE'de yüzde 50 oranında indirim uygulanacak. Taksitle ödemeyi seçen borçlulara yönelik daha önce yapılan yapılandırmalarda da olduğu gibi, yüzde 4.5 faiz uygulanacak.



TRAFİK CEZASI VE MTV BORCUNDA DA İNDİRİM

MOTORLU Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik para cezası olan binlerce vatandaş da fırsattan yararlandı. Borcunu peşin ödeyenlere Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90, idari para cezası aslından yüzde 25 indirim yapılacak. Örneğin 2018'den 488 lira trafik cezası olup da peşin ödeyene 145 lira indirim yapılacak. Birden fazla araç için ayrı ayrı başvuru yapılacak. Taksitlendirme süresi sonuna kadar fenni muayene yaptırılabilecek. 31 Ağustos 2020 tarihi öncesinde tahakkuk eden MTV, trafik para cezaları, karayolu taşıma, otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş nedeniyle kesilen, 17 Kasım tarihi ile kesinleşmiş, ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş cezalar yapılandırılabilecek. MTV aslının tamamı ile biriken gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi durumunda tahsilinden vazgeçilecek.

Hazal ATEŞ