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Haberler Ekonomi BDDK'dan vatandaşlara ve esnafa kolaylık

'dan vatandaşlara ve esnafa kolaylık

salgın döneminde reel kesimi, müşterilerini ve bankaları desteklemek amacıyla aldığı kararların uygulanmasını 31.12.2020'den 30.06.2021'e kadar uzatmaya karar verdi. BDDk ve altın alımlarında 1 gün valör uygulamasını kaldırdı.

BDDK'dan vatandaşlara ve esnafa kolaylık

08.12.2020, 11:26 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020,11:37

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) altın işlemleriyle ilgili bir düzenlemeye gitti.

100 gram altın ve 100 bin dolar üzerindeki işlemlerde meblağın ilgilinin hesabına bir iş günü valörlü olarak aktarılmasına ilişkin uygulama kaldırıldı.

Uygulama, 21 Mayıs 2020 tarihinde finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulması amacıyla başlatılmıştı.

VALÖR NEDİR?

Valör faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihtir. Kredi hesaplarına alacak geçen hareketler için işlemin yapıldığı günü takip eden ilk iş günüdür. Borç geçen işlemler için valör, işlemin yapıldığı gündür. Valör tarihi bankacılıkta genel olarak bankadan çıkan bedellerde paranın çekildiği gün, bankaya giren bedellerde ise bir sonraki iş günü olarak kabul edilir.

KREDİLERİN TAKİBE DÜŞME SÜRESİ UZATILDI

BDDK kredilerle ilgili bir karar da aldı. Kredilerin takibe düşme süresini 90 günden 180 güne çıkaran uygulamanın süresi 30 Haziran 2021'e uzatıldı. Düzenleme ihtiyaç kredilerinin yanısıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredileri kapsıyor.

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