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Haberler Ekonomi Bodrum’da ev kiraları katlandı

’da ev kiraları katlandı

Bodrum’da ev kiraları katlandı
Giriş Tarihi: 8.12.2020

MUĞLA'NIN turizm cenneti ilçesi Bodrum'da korona virüs salgını ve deprem nedeniyle ilçeye akın edenlerin etkisiyle ev kiraları iki katına kadar yükseldi. İlçede ev kiraları evin büyüklüğüne, eşyalı ya da havuzlu olmasına göre 1500 liradan başlayıp, 10 bin liranın üzerine kadar çıkıyor. Ev fiyatları ise büyüklüğüne ve konforuna göre 300 bin lira ile 1 milyon lira arasında değişiyor. Bütçelerine göre ev bulmakta zorlanan vatandaşlar, ev sahiplerinin krizi fırsata çevirmelerinden yakınıyor.

ADEM ÜLKER

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