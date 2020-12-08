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Haberler Ekonomi Borçlar için yapılandırmada son tarih 31 Aralık 2020 olarak açıklandı

Borçlar için yapılandırmada son tarih 2020 olarak açıklandı

Resmi Gazete'de yayınlanan 7256 sayılı kanun kapsamındaki borçlar yapılandırılıyor. Yapılandırma için son başvuru tarihinin 2020 olduğu belirtildi.

Borçlar için yapılandırmada son tarih 31 Aralık 2020 olarak açıklandı

İHA

08.12.2020, 16:47

TBMM'de kabul edilen 7256 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna istinaden düzenlenen tebliğ ile 7256 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verdiği yetkiye istinaden söz konusu kuruma bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ile belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlendi.

VERGİ BORÇLARI YAPILANDIRMASINDA SON BAŞVURU TARİHİ 31 ARALIK 2020
Bu kapsamda, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları ile belediyelere olan vergi, kira, ücret borçları ve idari para cezaları, su ve atık su borçları yapılandırılabilecek. Vatandaşların 31 Aralık 2020'ye kadar yapılandırma için ilgili kurum ve kuruluşlara müracaat etmeleri istendi.

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