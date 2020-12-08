Depremler ve salgınla sigortaya talep yükseldi

İzmir depreminin ardından sigortanın önemi gözler önüne serildi. Evini sigorta yaptıranlar, sıva çatlağı gibi küçük hasarlarda bile maddi kayıplarını önemli ölçüde kapatırken hiç sigorta yaptırmayanlar ise devletin yaptığı yardımlarla yetinmek zorunda kaldı. DASK'ın açıkladığı rakamlara göre, zorunlu deprem sigortası yaptıranların sayısı ise önemli ölçüde arttı. Günlük artışlara göre zorunlu deprem sigortası günlük poliçe üretimi Ege Bölgesi'nde yüzde 118, İzmir'de yüzde 169, Türkiye genelinde ise yüzde 37 yükseliş kaydetti. İzmir'de Girişimci Sanayici ve İş Dünyası Derneği'nin (GİSİ- DER) Başkanlığı yapan aynı zamanda Kreas Sigorta Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Merve Çakır, Yeni Asır'a sigortanın insan hayatındaki önemini anlattı. Hayatta her zaman bir risk bulunduğunu belirten Merve Çakır, "Son zamanlarda yaşanan gerek deprem, gerekse salgın olayları nedeniyle sigortaya talep giderek arttı. Son yaşadığımız deprem bunu bize açıkça gösterdi. Bir anda deprem gerçeği ile karşılaştık. Birçok insanımızı kaybederken, maddi hasarlı binaların sayısı dikkat çekti. Elbette sigorta önlemini sadece depremle sınırlamak olmaz. Araçtan sağlık sigortasına her alanda kendimizi garanti altına almak zorundayız" dedi.

HAYATTA HEP RİSK VAR

Girişimci Sanayici İş Dünyası Derneği ve Kreas Sigorta Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Çakır, deprem ve salgın olaylarından sonra vatandaşların güvenilir adres olarak sigortaya yönelmelerinin dikkat çekici seviyede olduğunu ifade etti. Çakır, sözlerine şöyle devam etti: "Sigorta hiç beklenmedik bir anda insan için bir can simididir. Gün olur yeni aldığın arabanın keyfini çıkarırken kendini talihsiz bir kazada bulursun, gün olur ailenle birlikte evde mutlu bir akşam geçirirken ansızın deprem çalar kapını. Gün olur iş arkadaşlarınla bir buluşma planlarken işyerinde çıkan bir kaza haberi alırsın. Çünkü hayatta hep bir risk vardır."



KÖTÜ GÜN DOSTUYUZ

KREAS Sigorta olarak riskin bulunduğu hayatın her alanında hizmet verdiklerini söyleyen Çakır, "Açıklanan son rakamlara göre sigorta yaptıran kişi sayısı İzmir ve Ege Bölgesi'nde yüzde 100'den fazla arttı. Biz de dernek çalışmalarımızın yanı sıra hayat standardı kalitesini güvence altına alacak, ihtiyaca dönük ürün ve hizmetleri en uygun koşullarda sunuyoruz. Sektöründe tercih edilen kurum olarak vatandaşlarımızın kötü gün dostuyuz ve bu anlamda deprem, yangın, nakliyat, ferdi kaza sigortası, mühendislik, tarım, kasko, konut, seyahat, sağlık ve işyeri gibi birçok alanda sigorta hizmetleri veriyoruz" diye konuştu.

Tolga TEKİN