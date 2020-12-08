En memnun kalınan yatırım gayrimenkul

Türk halkının en memnun olduğu yatırım araçlarının başında yüzde 81 ile gayrimenkul geliyor. Sektör temsilcileri, gayrimenkulde memnuniyetin ana sebeplerinin "değer kaybının olmaması", "değer artışı" ve "barınma ihtiyacı" olduğunu belirtiyor. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından 15 bin 41 kişinin katılımıyla yaptırılan "Türkiye Hanehalkı Finansal Algı ve Tutum Araştırması"na katılanların gayrimenkul yatırımından ortalama memnuniyet oranı yüzde 81 olarak belirlendi. Ortalama memnuniyet oranında gayrimenkulü yüzde 76 ile altın, yüzde 72 ile vadeli TL mevduat hesabı, yüzde 71 ile döviz, yüzde 67 ile iş kurmak/işe ortak olmak, yüzde 65 ile katılım hesabı takip etti. Türk halkının altın ve dolardan daha çok gayrimenkul yatırımından memnun olmasının konutun kazandığı değerle ilgili olduğunu ifade eden sektör temsilcileri, gayrimenkulün uzun dönemde hep kazandırdığını, ayrıca barınma ihtiyacı nedeniyle vatandaşların bu yatırımdan vazgeçemediğini belirtiyor.