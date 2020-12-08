Kırsal kalkınmaya 26,5 milyar destek

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kırsal kalkınma yatırımları kapsamında çiftçiye bugüne kadar 26.5 milyar lira destek verdiklerini söyledi. Çevrim içi gerçekleştirilen Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı (UKAFEST) Kongresi'nin açılışına katılarak bir konuşma yapan Pakdemirli, "Kırsalda 350 bin yeni istihdam oluşturuldu. 2023'e kadar modern sulamaya 600 milyon lira aktaracağız. 2021-2025 arası kadın, genç girişimcilere yüzde 50 hibeli 500 milyon liraya varan hibe desteği vereceğiz" dedi.