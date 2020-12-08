Lufthansa, 29 bin kişiyi işten çıkaracak

KORONA virüs salgınının olumsuz etkilediği hava yolu şirketlerinin başında gelen ve hükümetin desteğiyle iflastan kurtarılan Almanya merkezli Lufthansa, çalışan sayısını azaltacak.

FİRMASINI SATTI

SALGIN nedeniyle bu yılki zararı 5.6 milyar euroya ulaşan Lufthansa, diğer hava yolu kuruluşlarının yaptığı gibi uçuşlarını azaltmak zorunda kalırken, yıl sonuna kadar 29 bin kişinin işine son vermeyi planlıyor. ALMAN basınında yer alan haberlerde, şirketin yurt dışı şubelerinde çalışan binlerce kişinin işten çıkarılacağının doğrulandığı belirtildi. Ayrıca Lufthansa'ya ait uçak içi ikram firması olan ve 7 bin 500 kişinin çalıştığı LSG'nin de satıldığı kaydedildi. İstihdamı azaltma seçeneğinin gelecek yıl da uygulanması beklenirken, 109 bin kişinin çalıştığı şirkette çalışanlardan, ücretlerinde düşüşü kabul etmesi isteniyor.