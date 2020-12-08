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Haberler Ekonomi SGK pandemide isletmelerin yanında

pandemide isletmelerin yanında

SGK pandemide isletmelerin yanında
Giriş Tarihi: 8.12.2020

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "Pandemide, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarının yapılandırılması ile istihdam teşvikine yönelik son dönemde atılan adımlar sanayicimize, esnafımıza fırsat ve kolaylık sunmaktadır" dedi. MÜSİ- AD İzmir'in video konferans toplantısının konuğu olan SGK İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal ise yeni kanuni düzenlemenin borcunu ödemek isteyenler için fırsat olduğunu vurguladı.

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