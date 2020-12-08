Su ürünleri dış satımı yükselışe geçti

TÜRKIYE'DE, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgının başladığı dönemde düşüşe geçen su ürünleri ihracatı, son aylarda yeniden yükselerek 11 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1'lik artışla 926 milyon 871 bin dolar oldu. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, ihracatta ilk sırada levrek yer aldı. Ocak-kasım döneminde yaklaşık 50 ülkede sofraları süsleyen Türk levreğinden 324 milyon dolar döviz girdisi sağlandı. Karadeniz somonunun ihracatı yüzde 70 artarak 28 milyon 800 bin dolardan 49 milyon 54 bin dolara çıktı. İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, "Salgın döneminde iç piyasada balık tüketimi arttı. Yabancı ülkelerden özellikle Avrupa'dan yoğun talep geldi" dedi.