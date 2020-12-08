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Haberler Ekonomi Türk bankalarının döviz likiditesi yeterli

Türk bankalarının likiditesi yeterli

Türk bankalarının döviz likiditesi yeterli
Giriş Tarihi: 8.12.2020

ULUSLARARASI kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankacılık sektörünün döviz likiditesinin kısa vadeli piyasaya duyarlı dış finansman gereksinimlerini karşılamak için yeterli olduğunu bildirdi. Fitch, yılın 3. çeyreğine dair Türk bankalarının finansal verilerinin ve bilançoların yer aldığı veri raporunu yayınladı. Bankaların kredi profillerinin olası sonuçlarının da analiz edildiği raporda, Türk bankalarında kredi büyüme hızının bu yılın 3. çeyreğinde gevşediği belirtildi. Türk bankalarında sorunlu kredi oranının eylül ayı sonunda yüzde 4,1'e indiği ifade edilen raporda, çoğu bankanın çekirdek sermaye oranlarının yeterli olduğu vurgulandı.

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