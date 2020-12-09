Blockchain Migros’ta devreye girdi

Dijital dönüşümle ilgili önemli adımlar atan Migros, gıda güvenliğini ve şeffaflığı odağına alarak perakende sektöründe öncü bir uygulama başlattı, blockchain teknolojisini erişime açtı. Müşteriler, Migros mağazalarında satışa sunulan MB (MigrosBlockchain) logolu 750 çeşidin üzerindeki meyve ve sebzenin tarladan rafa uzanan yolculuğuna, Migros Mobil Uygulaması'nda yer alan "Migros Blockchain" menüsünden kolaylıkla ulaşabiliyor. Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort, "Perakende sektöründe bir ilk olarak, blockchain uygulaması Migros'ta devreye girdi. Sektöre yön verecek bu öncü uygulamamız tedarik süreçlerine şeffaf şekilde erişim imkanı sunuyor. Geleceğin perakendesine yön veren projelerimiz ve dijital alana yaptığımız yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.