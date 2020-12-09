İşe dönüş ve prim desteği için son gün 31 Aralık

İSTİHDAMA dönüş ve ilave istihdam desteğiyle hem işçi hem işveren nefes aldı. Her iki destek için başvurular 31 Aralık tarihine kadar sürecek. Bu tarihe kadar başvurusunu yapan alt işverenler, prim borcu olan işyerleri de ilave istihdam desteği alacak. Destek süresi bittikten sonra da teşvikten yararlananlar için koşullu istihdam seçeneği bulunuyor. Emekli, yaşlılık aylığı dışında bağlanan diğer aylıklar her iki teşvikten yararlanmada engel olmayacak. İşe dönüş başvurusu en son çalışılan iş yerine yazılı veya sözlü yapılabilecek. Bu kapsamdaki diğer destekler şunlar:

Destekler işten çıkarma yasağı bitene kadar her ay yatırılacak.

İşe dönüş prim desteği alan diğer teşvik ve indirimlerden yararlanamayacak.

İşyerinin adres değişikliğinde kalan süreler için destek sürecek.

18 Nisan sonrası tescil edilen işyerleri de şartları taşıyan personeli için destekten yararlanabilecek.

HAZAL ATEŞ