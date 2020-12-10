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Haberler Ekonomi 4 milyon GSS borçlusu için yeni sayfa

4 milyon borçlusu için yeni sayfa

2021 tarihine kadar yaptıranların bütün borçları silinecek, primlerini devlet ödeyecek.

4 milyon GSS borçlusu için yeni sayfa
Giriş Tarihi: 10.12.2020

HÜKÜMET, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan 4 milyon vatandaş için de yeni bir sayfa açtı. Buna göre 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırıp da geliri asgari ücretin üçte birinin (Bu yıl için 981 lira) altında olanların bütün borçları silinecek. Primlerini devlet ödeyecek. Örneğin, 6 bin 374 lira GSS prim borcu olan peşin ödeme durumunda 3 bin 344 lira gecikme cezası ve zammından kurtulacak. Milyonları ilgilendiren GSS borçlarına ilişkin yapılandırmaya ilişkin merak edilen soruları Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanvekili İsmail Yılmaz yanıtladı. Borçların yapılandırılması süreci ve getirilen avantajlar şöyle:

Yapılandırma hakkı, 31 Ağustos 2020'den önceki borçlara sağlanacak. Gelir testi sonucunda prim ödemesi gerektiği tespit edilenlerin yeniden borçlu duruma düşmemeleri için eylül ayından sonraki primlerini düzenli ödemeleri gerekiyor.

Ağustos 2020 ve öncesi prim borçlarına bakılmadan hastaneye gitmeleri durumunda geriye dönük 1 yıl içinde 30 gün prim ödenmiş olması koşuluyla sağlık hizmeti alınabilecek.

HAZAL ATEŞ

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