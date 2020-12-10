4’üncü Sanayi Devrimi Merkezi’ni kazandırdık

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ile Ostim Teknik Üniversitesinin çevrim içi olarak düzenlediği Kamu Yönetimi ve Kalkınma Kongresi'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dünya Ekonomik Forumu iş birliğiyle 4. Sanayi Devrimi Merkezi'ni Türkiye'ye kazandırdıklarını söyledi. Varank, "Ülkemizi biyoteknoloji, kuantum hesaplama, hızlandırıcılar ve yeni nesil nükleer reaktörler gibi çığır açıcı kritik teknolojilerde öncü ülkelerden biri yapmak istiyoruz" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da son 18 yılda Türkiye'de doktor sayısının yüzde 175 arttığını söyledi.