Belediyenin birimleri Kemeraltı’na taşınsın

İzmir iş dünyasının önde gelen isimlerinden yıkılması planlanan Büyükşehir Belediyesi binasında bulunan hizmet birimlerinin Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki kullanılmayan Albayrak Pasajı, Ali Galip Ailesi'nin binaları ile Balıkçılar Meydanı'ndaki tescilli binalara taşınması önerisi geldi. Bu binalarda çalışan personelin Tarihi Çarşı'nın canlanması için önemli bir fırsat olduğunu vurgulyan Kentimiz İzmir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yüce, "İzmir Büyükşehir Belediyesi içerisindeki halka dönük hizmet birimlerini tarihi alanın içine serpiştirelim. Kemeraltı'na o birimlerde çalışanlar, onlarla iş yapacak insanlar gelsin. Bu alanın canlı kalmasını sağlayalım" diye konuştu.

TARİHİ ÇARŞI İÇİN BİR FIRSAT

İzmir'deki depremin ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yıkılacağını bildirdiği belediye binasının nereye yapılacağı tartışılırken, binada çalışan yaklaşık 24 bin personelin Kemeraltı'nı canlandırmak için bir fırsat olduğu vurgulandı.



ÇEKİM MERKEZİ OLUR

YÜCE, " Madem Büyükşehir Belediyesi binası yıkılacak ona göre adım atılmalı. Buna ilaveten bir de Konak Belediyesi var. Her kriz beraberinde bir fırsat getirir. Eski Yusuf Rıza İlkokulu'nun olduğu alan boş. Oraya çok rahat hizmet binası yapılabilir. Balıkçılar Meydanı'nda amacına ulaşmayan bir bina yapıldı. Bu bina belediye işletmelerine tahsis edilebilir. Havra Sokağı'nın içerisinde 25 senedir boş duran Albayrak Pasajı var. 926 sokakta Ali Galip ailesine ait 2 bina var. Hatuniye Meydanı'nda Tevfik Paşa Konağı var. Bu konağın arkasında belediyeye ait 6 bina var" dedi. İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) Başkanı Sıtkı Şükürer ise "Eğer belediye binası taşınacaksa bu kentimiz adına bir fırsattır. Kemeraltı'nda 2 bin tescilli bina var. Tüm belediye personelinin restore edilecek yapılara dağıtılması bölgeyi tekrar bir çekim merkezi yapacaktır" ifadelerini kullandı.



ESNAFI RAHATLATIR

TARİHİ Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, "Konak Meydanı'nda bulunan kamu ve yerel yönetimlere ait binaların deprem riskinden kaynaklı olarak boşaltıldığını biliyoruz. Personelin Kemeraltı'ndaki binalara geçmesi bölge esnafını etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

Mert ALPDÜNDAR