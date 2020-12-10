Çesme Projesi 2023’te turizme kazandırılacak

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda, Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, yeni turizm yatırımlarının hayata geçirilmesi noktasında çalışmalara devam ettiklerini, bu projelerden en önemlisinin Ege Turizm Merkezinin ilk etabı olan Çeşme Projesi olduğunu bildirdi. Ersoy, "Bu kapsamda Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 13 Eylül 2019 tarihinde ilan edilmiştir. Söz konusu bölgede projelendirme ve planlama çalışmaları, Büyükşehir ve ilçe belediyesi ile İzmir Ticaret Odası'nın görüşleri alınarak ve mutabakat sağlanarak 2021 sonunda tamamlanacak olup 2023 yılında bölgenin turizme kazandırılması hedeflenmektedir. Biz hem Büyükşehir hem ilçe belediyeleriyle iş birliği yaparak bu projeleri şekillendiriyoruz." dedi.