Rusya’ya domates için kota kaldırılmalı

TAZE meyve sebze ihracatının lider ürünü domates, lider ihraç pazarı Rusya Federasyonu'nda kota engeliyle karşı karşıya. Rusya'ya domates ihracatında 200 bin tonluk kota Kasım ayında doldu. Türk domates ihracatçıları için Rusya kapısı şu an kapanmış durumda. Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Başkanları, Rusya'ya domates ihracatında kotanın kaldırılmasını istiyor. EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Necdat Sin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Saffet Kalyoncu, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı Cafer Aşkar ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin ortak imzasıyla yapılan açıklamada "Domates ihracatında Rusya'ya kotanın kaldırılmasını, 2015 öncesine dönülmesini istiyoruz" denildi.

EN BÜYÜK PAZARIMIZ

TÜRKİYE'NİN domates ihracatının 2020 yılında 11 aylık dönemde yüzde 6'lık artışla 286 milyon dolara ulaştığı bilgisini paylaşan Birlik Başkanları, 2020 yılı sonunda 300 milyon doları aşmayı hedeflediklerini, bu hedeflere ulaşmak için en büyük ihraç pazarları Rusya'daki kotanın kaldırılması gerektiğinin altını çizdiler. Rusya'ya domates ihracatında 2015 öncesinde kota olmadığını hatırlatan Başkanlar, "Rusya ile Türkiye Dağlık Karabağ'da birlikte görev yaparken, Rusya, başka ülkelere kota uygulamazken Türk domatesine hala kota konmasını anlamak mümkün değil. Sadece Türk ihracatçıları değil, Rusya'daki ithalatçılar da kotanın kaldırılmasını istiyor" diye konuştular.



DESTEK BEKLİYORUZ

TÜRK domates üreticilerinin pandemi sürecinde gece gündüz çalışarak mutfaklardaki tüm lezzetlerde kullanılan domatesin üretimine devam ettiğine vurgu yapan Birlik Başkanları, üreticilerin bu emeklerinin karşılığını alabilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'den destek talebinde bulundular. Türkiye taze domates üretiminde 13 milyon tonla dünyada dördüncü sırada yer alıyor. 2020 yılının Ocak - Kasım döneminde Rusya Federasyonu'na 61 bin 781 ton domates ihraç edilerek 56 milyon dolar döviz geliri elde edildi.