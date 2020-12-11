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Haberler Ekonomi Buharkent santralden büyük gelir sağlayacak

Buharkent santralden büyük gelir sağlayacak

Buharkent santralden büyük gelir sağlayacak
Giriş Tarihi: 11.12.2020

AYDIN Buharkent Belediyesi, kendi imkanları ile yaptırdığı Güneş Enerji Santrali'nden (GES) 100 bin lira gelir elde edecek. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, yapımı devam eden GES projesi alanında inceleme yaptı. Muratdağı Mahallesi Hıbı Gölü mevkiinde yapımı devam projenin yıl sonunda tamamlanacağını belirten Başkan Erol, tesiste 500 kilovatlık elektrik üretimi ile ilçenin önemli bir gelir sağlayacağını ifade etti. Erol, "3 milyon 100 bin liraya mal olan projenin finansmanını borçlanmadan ve tamamen belediyemiz bütçesinden karşıladık" dedi.

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