Cendere’nın dükkanları satısa çıktı

EGE Yapı, İstanbul'un en çok değer kazanan bölgelerinden biri olan Cendere Vadisi'nde geliştirdiği Kordon İstanbul projesinin 3 etabının içerisinde bulunan toplam 9 bin 600 metrekarelik ticari alanı satışa sundu. Ege Yapı finansmanıyla vade farksız 60 ay vade imkanı sunan kampanyadaki ticari alanlar hemen teslim edilecek. Ticari alanların büyüklükleri 82 ile 430 metrekare arasında değişen Kordon İstanbul'da, daha büyük metrekare talep eden yatırımcılar için daha geniş alanlar da oluşturulabiliyor.

KİRALAMA HİZMETİ

Her türlü ihtiyacı karşılamaya yönelik mağazalarıyla 240 metre uzunluğundaki bu cadde, alışveriş merkezine gitme zorunluluğunu ortadan kaldırarak değişen yaşam biçimlerine uyumlu hizmet verebilecek. Hem kiralama hem de satışı yapılan ticari alanlarda kiracısı hazır olarak satışa sunulan dükkânların yanı sıra kiralama görüşmeleri devam eden dükkânlar da yer alıyor. Ege Yapı, yatırımcıların satın aldığı dükkânlar için kiralama hizmeti talep etmesi halinde kendi bünyesinde kiralama hizmeti de sunarak hızlı bir kazanç getirisi sağlıyor.