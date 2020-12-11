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İstihdamı ve refahı artırmayı hedefledik

İstihdamı ve refahı artırmayı hedefledik
Giriş Tarihi: 11.12.2020

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, gelecek dönemde sürdürülebilir ve kaliteli bir büyümeyle istihdamı artırmayı ve vatandaşların refah seviyesini yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti. 2021 yılı bütçesini, Kovid-19 salgınının hem ekonomik hem de hayatı olumsuz etkilediği bir ortamda hazırladıklarına işaret eden Bakan Elvan, "Ekonomimizi daha dayanıklı kılmaya ve sürdürülebilir büyümeyi temin etmeye yönelik makroekonomik politikaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek, ekonomik aktivitenin sürekliliğini sağlayacak, yatırım ortamını güçlendirecek; şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir bir yapı içinde yeni reformlarımıza hız kazandıracağız" dedi.

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