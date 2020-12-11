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Haberler Ekonomi İZFAŞ ilk sanal fuarlarını açtı

ilk sanal fuarlarını açtı

İZFAŞ ilk sanal fuarlarını açtı
Giriş Tarihi: 11.12.2020

KOVİD-19 salgınının en çok etkilediği sektörler arasında yer alan fuarcılığı yeniden hareketlendirmeyi hedefleyen İZFAŞ, kendi dijital altyapısını kurdu ve salgın nedeniyle ertelenen iki büyük fuarı gurmeizmir. izfas.com.tr adresinde online olarak açtı. Olivtech - Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı ile Ekoloji İzmir Organik Sertifikalı Ürünler Fuarı'nın dijital açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İktisat Kongresi ile başlayan fuarcılık kültüründe Türkiye'nin öncü şehri olan İzmir'de yine bir ilke imza atarak İZFAŞ'ın kendi dijital altyapısıyla fuarları dijital ortama taşıyoruz" dedi. Açılışa Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ile TV Programcısı Ayhan Sicimoğlu katıldı.

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