İzmir’de korsan taksiye geçit yok

İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, İzmir Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle korsana karşı mücadelede büyük başarı elde ettiklerini açıkladı. Başta İstanbul'da olmak üzere korsan taksi taşımacılığının arttığı yönündeki haberler, gözleri İzmir'e de çevirdi. Oda Başkanı Anık, İzmir'de böyle bir sorun kalmadığını belirterek "İzmir bu alanda da örnek durumda. Ayrıca son yasal düzenleme sayesinde, kayıtdışı taşımacılık yapanların araçlarının, şoförün araç sahibi olup olmadığına bakılmaksızın trafikten men edilmesi sağlandı. Trafik ekiplerinin mücadelesi sayesinde İzmir'de korsan taksi kalmadı. İzmir Valiliği'ne ve Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz" dedi.