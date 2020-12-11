  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi İzmir’de korsan taksiye geçit yok

’de korsan taksiye geçit yok

İzmir’de korsan taksiye geçit yok
Giriş Tarihi: 11.12.2020

İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, İzmir Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle korsana karşı mücadelede büyük başarı elde ettiklerini açıkladı. Başta İstanbul'da olmak üzere korsan taksi taşımacılığının arttığı yönündeki haberler, gözleri İzmir'e de çevirdi. Oda Başkanı Anık, İzmir'de böyle bir sorun kalmadığını belirterek "İzmir bu alanda da örnek durumda. Ayrıca son yasal düzenleme sayesinde, kayıtdışı taşımacılık yapanların araçlarının, şoförün araç sahibi olup olmadığına bakılmaksızın trafikten men edilmesi sağlandı. Trafik ekiplerinin mücadelesi sayesinde İzmir'de korsan taksi kalmadı. İzmir Valiliği'ne ve Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’de korsan taksiye geçit yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA