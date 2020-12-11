Kemeraltı önerisine Mutlu’dan destek

İzmir iş dünyasının önde gelen isimlerinden gelen, tarihi alanı canlandırmak için yıkılacak Büyükşehir Belediyesi binasında bulunan hizmet birimlerinin Kemeraltı'na taşınması önerisine, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu'dan tam destek geldi. Esnaf sanatkarların güç günler yaşadığına değinen İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, "Korona tedbirleri en fazla üyelerimizi olumsuz yönde etkiledi. Pek çok meslek kolunun faaliyetleri durduruldu veya sınırlandırıldı. İşyerini açabilenler ise iş yapamamakta, çoğu zaman siftahsız dükkan kapatmaktadır. Çünkü üyelerimiz doğrudan halka mal ve hizmet sunumu yapmaktadırlar. Boş sokaklarda müşteri bulamayan esnaf ne yapsın? Ayrıca İnsanlar zorunlu harcamalar dışında tüketimden kaçınmakta, bu durum da üyelerimizin iş hacmini düşürmektedir. Dolayısıyla sokakları canlandıracak her fikri destekleriz" dedi.

İŞ DÜNYASINA TEŞEKKÜR

Kemeraltı Çarşısı'nın da zor bir süreç yaşadığına dikkat çeken Mutlu, "Büyükşehir Belediyesi'ndeki vatandaşların yoğun şekilde işlem yaptırdığı hizmet birimlerini Kemeraltı'na taşımak, tarihi çarşıya çok daha fazla insanın girmesine vesile olacak, sokaklar canlanacak, esnafın ürününü satma imkanı artacaktır. Kemeraltı içerisinde yaklaşık olarak 2 bin civarında tescilli bina var. Tüm belediye personelinin tek yere toplanması yerine Kemeraltı içerisindeki restore edilmiş binalara dağıtılması çok güzel bir öneri, Çarşının tekrar bir çekim merkezi olmasını sağlayabilir" ifadelerini kullandı. Mutlu şunları söyledi: "Öneriyi getiren Kentimiz İzmir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yüce'ye ve İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Başkanı Sıtkı Şükürer'e teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Hem bu birimlerde çalışan ve sayılarının 26 bine ulaştığı ifade edilen personel, hem de birimlerde işini görmeye gelecek olan vatandaşlar Tarihi Çarşı'nın canlanması için önemli bir fırsat yaratacaktır."



ILÇE BELEDIYELERI DE BIRIMLERINI TASIYABILIR

BENZER uygulamaların ilçe belediyeleri tarafından da hayata geçirilebileceğini belirten Mutlu şunları söyledi: "Büyükşehir Belediyesi içerisinde emek yoğun ve halka dönük hizmet binalarının tarihi alanın içine serpiştirilmesi krizi fırsata çeviren iyi bir örnek olur. Aynı şekilde ilçe belediyeleri de hizmet birimlerini ilçelerinde esnafın yoğun olduğu bölgelere taşıyabilirler. Bu öneriler gerçekleşirse kısa sürede kent ekonomisine ve ilçelerin ticaret potansiyellerine olumlu yansımaları görülecektir."

MERT ALPDÜNDAR