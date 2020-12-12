TÜRKSAT 5A bu ay uzaya gönderilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'daki "Ulaştırma ve Haberleşme Şurası" tanıtım toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada Türksat 5A haberleşme uydusunu bu ayın sonlarına doğru uzaya göndereceklerinin müjdesini veren Karaismailoğlu, "Türksat 5A, Türksat 5B ve Türksat 6A'nın da devreye girmesiyle birlikte, 6 haberleşme uydumuzla uzayda çok daha güçlü olacağız. Türksat 5B'nin testleri başladı. 5A'yı da 2021'in ikinci çeyreğinde fırlatacağız. Türkiye'yi haberleşme uydusunu üreten on ülke arasında yer almasını sağlayacak Türksat 6A'nın, TUSAŞ Entegrasyon ve Test Merkezi'nde TÜRKSAT mühendislerimizin de katılımı ile üretim ve entegrasyonu sürüyor. 6A'yı 2022'de uzaya göndereceğiz" dedi.

ULAŞTIRMA POLİTİKA BELGESİ

Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın önemine de değinen Karaismailoğlu, "6, 7, 8 Ekim 2021 tarihlerindeki şuramızın hazırlık aşaması da önemli. Sektör çalışma gruplarının son halini verecekleri raporlar ile 'Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi' ortaya çıkacak. Karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ve haberleşme olmak üzere 5 sektörden üst düzey yerli ve yabancı konuşmacıların yer alacağı panellerin yanı sıra, 55 farklı ülkenin ulaştırma bakan ve bakan yardımcılarının katılım göstereceği kapalı oturumlar ile; dünyayı değiştirecek mega ulaşım projeleri, işbirliği fırsatları, bölgesel sorunlar ve çözüm önerileri ele alınacak" diye konuştu.



AKHİSAR ÇEVREYOLU BUGÜN AÇILIYOR

İlk ihracat treninin Çin'e uğurlandığını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, "Manisa Akhisar Çevreyolu'nun açılışını gerçekleştireceğiz. Çarşamba günü, Ankara-Niğde Otoyolu'nun son kısmı olan 2. kesimini açarak Otoyolun tamamını trafiğe açacağız. Önümüzdeki hafta Kömürhan Köprüsü'nü hizmete vereceğiz. Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6'ncı kesimini açacağız. Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi'nin açılışını yapacağız. 2021 yılı Ocak Ayı içerisinde de Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu'nda Deve Geçidi Köprüsü'nün, KızılcahamamÇerkeş Tüneli'nin ve Tohma Köprüsü'nün açılışlarını gerçekleştireceğiz" dedi.