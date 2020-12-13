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Çiftçinin taleplerini Bayraktar’a ilettiler

Çiftçinin taleplerini Bayraktar’a ilettiler
Giriş Tarihi: 13.12.2020

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Manisa Ziraat Odaları başkanlarıyla çiftçilerin beklentilerini görüştü. Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, "İlgili rapor Tarım Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a iletilecek" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK

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