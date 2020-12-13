Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Manisa Ziraat Odaları başkanlarıyla çiftçilerin beklentilerini görüştü. Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, "İlgili rapor Tarım Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a iletilecek" dedi.
CÜNEYT HASÇELİK
Çiftçinin taleplerini Bayraktar’a ilettiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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