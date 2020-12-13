Demirin tonu 6 bin liraya yaklaştı

Korona virüs salgınından tüm sektörler olumsuz etkilenirken demir fiyatlarında da artış trendi sürüyor. Pandemi öncesi 10 Mart tarihinde tonu 2 bin 800 liraya kadar düşen demir fiyatları 5 bin 500 lira sınırını aştı. Demire talebin artmasına paralel olarak fiyatların tırmanışa geçtiğini belirten MMMT Demir A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Küçükdoğan, "Demirin tonunun bu ay sonunda 6 bin liraya kadar çıkması bekleniyor" dedi. Hurda demir fiyatlarının 3 bin 300 TL civarına yükselmesinin de demir fiyatlarındaki fahiş artışta etkili olduğu belirtildi.

ALIMLAR HIZLANDI

İzmir'de faaliyet gösteren MMMT Demir firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Küçükdoğan, inşaat yatırımı için demir alan müteahhitlerin artan fiyatlar karşısında şok yaşadığını söyledi. Küçükdoğan, "Önümüzdeki günlerde demirin tonu 6 bin lirayı görebilir, O yüzden de talep artışı devam ediyor. Fiyatların daha da artmasını bekleyen müteahhitler demir alımlarına hız verdiler. Hurda fiyatlarındaki artış otomatik olarak demir fiyatlarına da yansıdı" dedi.

FATİH ŞENDİL