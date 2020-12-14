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Bağ-Kur borcu olanlara emeklilik için büyük fırsat

Bağ-Kur borcu olanlara emeklilik için büyük fırsat
Giriş Tarihi: 14.12.2020

VERGİ, prim başta olmak üzere devlete borçlarını yapılandırmak için başvuranların sayısı 4 milyonu geçti. Devletin uzattığı barış eliyle Bağ-Kur prim borcunu ödeyemediği için sigortalılık süresi dondurulan binlerce esnaf, çiftçiye de emeklilik kapısı açıldı. Durdurulan hizmet sürelerinin canlandırılması için 1 Şubat 2021'e kadar başvuruda bulunulması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu prim tutarını tebliğ ettikten sonra borcunun tamamını Mart 2021 tarihine kadar ödeyenlerin sigortaları aktif hale gelecek. BAĞ-KUR'LULAR bu primlerini yeniden canlandırarak emekli olabilecek. Bu günlerin tamamı yeniden kullanılabilecek. Dul ve yetim aylığı için ihya başvurusu yapılabilecek. Düzenlemeden yararlanarak sigortalılık süresini ihya edenler mevcut borcun sadece üçte birini ödeyecek. Bir yıllık dondurulan sigorta için yaklaşık 24 bin 400 lira ödemesi gereken esnaf 8 bin 800 lira ödeyerek bu süreleri emekliliğine saydırabilecek.

Hazal ATEŞ / ANKARA

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