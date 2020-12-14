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Haberler Ekonomi Bakan Selçuk açıkladı! Tediye ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

Bakan Selçuk açıkladı! ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

Son dakika haberi...Aile, Çalışma ve Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk açıkladı! Tediye ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

AA

14.12.2020, 10:18 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020,10:45

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp 2'şer taksitte ödendiğini belirtti.

Kamu işçilerinin 13 günlük, bu yılın son ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildiren Selçuk, devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017'de taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil olduğunu anımsattı.

Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiye'miz için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İLK TAKSİT 31 OCAK'TA ÖDENMİŞTİ

Kamu işçilerine verilen ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, 31 Ocak, ikinci taksit ise 22 Mayıs tarihinde ödenmişti. Kamuda istihdam edilen işçilere ödenen ilave tediyelerin 3'üncüsü de 27 Temmuz'da hesaplara yatırılmıştı.

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