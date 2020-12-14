Deprem mağduru İzmirli esnafa destek müjdesi

30 Ekim'de yaşanan deprem ve tsunami felaketinden mağdur olan esnaf sanatkarlar için yaptıkları çalışmaların sonuç verdiği kaydeden İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, KOSGEB'in mağdur esnafa 100 bin liraya kadar sıfır faizli destek vereceğini söyledi. KOSGEB Veri Tabanı'na kaydı onaylı işletmelere uygun koşullarda finansal destek sağlanacağını açıklayan Mutlu, "Acil Destek Kredisi ilk yılı geri ödemesiz ve 36 ay vadeli olacak. Ardından gelen 24 ayda ödemeler, 3'er aylık taksitler halinde gerçekleştirilecek. 100 bin TL üst limitli programdan depremden zarar gören ve durumlarını Valilik veya Kaymakamlıklardan belgeleyen işletmeler yararlanabilecek" şeklinde konuştu.

YARALAR SARILACAK

İESOB'nin yaşanan büyük depremin ardından vakit geçirmeden kriz masası oluşturduğunu hatırlatan Mutlu, "7 ayrı grup ile saha çalışması yaparak Bornova ve Bayraklı'da yıkılan binalarda bulunan ve Seferihisar'da selden zarar gören esnaf sanatkarları, hasarlarını tespit ettik. Esnaf sanatkarların iletişim bilgilerini, unvanlarını, adreslerini ve hasarlarını fotoğraflarla belgeleyerek rapor hazırladık ve Başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere, Ticaret Bakanlığı'na, İzmir milletvekillerine, mülki amirlere ve yerel yönetimlere taleplerimizle birlikte ilettik" dedi. Mutlu şöyle devam etti: "Taleplerimizin karşılık bulması camiamızı sevindirdi. Gerçekten de hem deprem hem pandemi tedbirleri esnaf sanatkarımızın dayanma gücünü zorlamaya başlamıştı. Bu noktada çalışmalarımıza her zaman destek olan KOSGEB İzmir Müdürü Levent Arslan'a da teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Yeni programın mağdur esnaf sanatkarlarımızın yaralarına bir nebze olsun merhem olacağına inanıyoruz."



KATILACAK BANKALAR

SIFIR faizli program çerçevesinde faizin tamamının KOSGEB tarafından karşılanacağını belirten Başkan Mutlu, teminat sorunu yaşayabilecek işletmelere yönelik olarak Kredi Garanti Fonu'nun da programda yer alacağını söyledi. Programda yer alacak bankalar ise şöyle sıralanıyor: Denizbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Türk Ekonomi Bankası ve Yapı ve Kredi Bankası.