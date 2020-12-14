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Haberler Ekonomi Kemeraltı Çarşısı ıssızlaşmasın çağrısı

ıssızlaşmasın çağrısı

Kemeraltı Çarşısı ıssızlaşmasın çağrısı
Giriş Tarihi: 14.12.2020

İZMİR'DE deprem riski nedeniyle boşaltılan Konak Meydanı'ndaki kamu ve yerel yönetimlere ait binalarda çalışanların Kemeraltı Çarşısı'ndan alışveriş yaptığını belirten Kemeraltı Çarşısı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, "926 sokaktaki Ayakkabıcılar Çarşısı'nın Işıkkent'e taşınmasından sonra çarşıdaki hareketlilik azaldı. Orada yaşananların tekrarını istemiyoruz. Binlerce çalışanı, memuru çarşıdan uzaklaştırmayın. Çarşımız ıssızlaşmasın" dedi. Girgin, "Esnaf olarak Kemeraltı'ndak binaların ivedilikle değerlendirilmesini istiyoruz. Çalışanların çarşı içindeki binalara yerleştirilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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