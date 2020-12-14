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Haberler Ekonomi TCMB Başkanı Ağbal '2021 Yılında Para ve Kur Politikası' tanıtım toplantısında sunum yapacak

Başkanı Ağbal ' ve ' tanıtım toplantısında sunum yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () " ve " tanıtım toplantısı 16 Aralık saat 10.30'da sanal ortamda gerçekleştirilecek.

TCMB Başkanı Ağbal '2021 Yılında Para ve Kur Politikası' tanıtım toplantısında sunum yapacak

AA

14.12.2020, 11:16

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, "2021 Yılında Para ve Kur Politikası"na ilişkin tanıtım toplantısı, 16 Aralık saat 10.30'da yapılacak.

Toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında sanal ortamda gerçekleştirilecek.

Düzenlenecek videokonferansta TCMB Başkanı Naci Ağbal bir sunum yapacak. Toplantı internet sitesinde ve bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

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