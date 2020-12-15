Aşı yapılmaya başlanması turizmcileri umutlandırdı

YENİ tip korona virüse (Kovid- 19) karşı dünya genelinde aşıların yapılmaya başlanması turizmcileri gelecek sezon için umutlandırdı. Geçen sezon ülke genelinde yaklaşık 15 milyon, "turizmin başkenti" Antalya'da ise 3,5 milyon turist ağırlandı. Salgının önüne geçilmesi amacıyla farklı ülkeler ve firmalarca yapılan aşı geliştirme çalışmalarıyla ilgili haberler ise 2021 turizm sezonu için beklentileri arttırdı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Sektör olarak 2021'den umutluyuz. Özellikle aşıyla ilgili gelişmeler, gelecek sezon için umutlarımızı yeşertiyor. Aşının, dibe vuran turizmi hızlı şekilde ayağa kaldıracağına inanıyoruz" diye konuştu. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz da aşının bulunmasının sektöre moral verdiğini dile getirdi. Yavuz, "Birçok ülke turistlere aşı kartıyla giriş izni verecek. Turizm treninin hızlanması ya da yavaşlaması tamamen aşıyla ilgili gelişmelere endeksli" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin de aşı çalışmalarının olumlu etkilerini görmeye başladıklarını bildirdi.