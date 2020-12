Müteahhit seçimi kentsel dönüşümde çok önemli

Kat maliklerinin riskli yapı tespitini yaptırıp müteahhitlerle anlaşma sağlamasının ardından hasarlı binaların yapımına başlanacak. İzmirli müteahhitler zor bir süreçten geçen vatandaşlara Yeni Asır aracılığıyla önemli uyarılarda bulundu.

ÇOK İYİ ARAŞTIRSINLAR

Dikkat edilmesi gereken en önemli hususun tecrübeli, deneyimli ve işin ehli taahhüt firmalarının seçilmesi olduğunu belirten müteahhitler, "Evin yenilenmesi aşamasında müteahhit rastgele seçilmemeli. Vatandaş müteahhiti çok iyi araştırmalı. Tecrübesiz, işten anlamayan, tamamen ticari kaygı taşıyan müteahhitler yerine deneyimli, teknik bilgisi ve kadrosu olan, iyi referans edinmiş müteahhitler tercih edilmeli. Müteahhitler de bu işi fırsatçılığa çevirmemeli. Vatandaşlarımızın can emniyetini sağlamak için bu inşaatı yaptığının bilincinde olmalı. Müteahhitler riskli bina dönüşümünde kar marjını olabildiğince düşük tutmalı" diye konuştu.



İZMİR BU KONUDA GEÇ KALDI

DEPREMDEN en çok zarar gören Bayraklı ve Bornova'da yaptığı 300 konuttan hiçbirinin hasar görmediğini söyleyerek kendisine teşekkür telefonları geldiğini belirten ünlü müteahhit Ender Kızılkanat, "Ben iki dönem büyükşehir belediye başkanlığı yapsaydım İzmir'de bir tane kentsel dönüşüm yapılacak alan bırakmazdım. İzmir'de ada bazında bir kentsel dönüşüm hayata geçirilemedi. İzmir bu konuda geç kaldı. Müteahhitler tabii ki para kazanacak ama bu makul seviyede olmalı" dedi.



BELEDİYELER SORUMLU

PAÇACI İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Paçacı "Belediyelere büyük görev ve sorumluluk düşüyor. Kentsel dönüşümlerde kat artışı yetersiz. Sağlıklı zeminde % 30 artırılabilir. Türkiye'de her afetten sonra fırsatçılar çıkabiliyor" görüşünü dile getirdi.



SAĞLIK KADAR ÖNEM TAŞIYOR AYYILDIZLI

Belediyeler Birliği Başkanı Erol Akçay, "Kentsel dönüşüm şu anda korona salgınından korunmak kadar önemli. Yanlış yapan cezasız kalmamalı. Ada bazında kentsel dönüşüm olmalı. Müteahhitlerin fırsatçılık yapmaması lazım" diye konuştu.



BİLİNÇLİ HAREKET EDİLMELİ

BUCA Müteahhitler Derneği Başkanı ve İZTO Meclis Üyesi Ferhat Özmen şöyle konuştu: "Arsa sahipleri içinde de fırsatçılık veya haksız rekabete sebep olanlar var. Bu amaçla bir araya gelerek dernek kurduk. Vatandaşlar her önüne geleni değil güvenilir firmaları seçsin. Deprem mağdurlarına yüzde 10'lara kadar indirim yapıyoruz."



PANİK HAVASINDAN ÇIKIN

KARŞIYAKA Yapı Müteahhitleri Derneği Başkanı Niyazi Gültekin, deprem korkusuyla panik içinde olan vatandaşların fırsatçılar yüzünden mağdur olabileceğini söyledi. Gültekin, "Şu önemli, müteahhit rastgele seçilmemeli, çok iyi araştırılmalı. Tecrübesiz, işten anlamayan, tamamen ticari kaygı taşıyan müteahhitler yerine deneyimli, teknik kadrosu, iyi referansı olan müteahhitler tercih edilmeli. Müteahhitler bu işi fırsatçılığa çevirmemeli. Kar marjını olabildiğince düşük tutmalı" dedi.

TOLGA TEKİN