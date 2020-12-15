Pandemide kurum üzüm ihracatı 500 milyon $’I aştı

MANİSALI üreticiler, kuru üzümde başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere 99 ülkeye Ağustos sonu itibariyle 11 ayda yaptığı 245 bin ton ihracatla, ülkeye 504 milyon dolarlık döviz girdisi sağladı. Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, koronavirüs pandemisine rağmen ulaşılan rakamın sevindirici olduğunu söyledi. Pandemi sürecinin sıkıntılarına rağmen üretim ve ticaretin sürdüğünü dile getiren Özkasap, "1 Eylül'de başlayan 2020-2021 sezonunun Kasım ayı verilerine göre; 227 bin ton üzüm Ege Bölgesi borsalarında tescillendi. Ürünün 77 bin 310 kilosu ihraç edildi. 148 milyon dolarlık satış yaptık" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK