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Sanayi üretiminde en güçlü görünüm bizde

İstatistik Kurumu () verilerine göre sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 10,2 artış gösterdi.

Sanayi üretiminde en güçlü görünüm bizde
Giriş Tarihi: 15.12.2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretimi ile ilgili, "Ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait." ifadelerini kullandı. Sanayi üretiminin ekimde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşerek, yıllık yüzde 10,2 arttığına dikkati çeken Varank, şunları kaydetti: "Ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait. Önümüzdeki dönemde kredi artış hızındaki düşüş ve salgının ikinci dalgası nedeniyle sanayi üretiminde bir miktar yavaşlama bekliyoruz." Türkiye yıllık yüzde 10,2'lik artış performansıyla Tayvan, Çin, Belçika ve Hindistan'ın aralarında bulunduğu sanayi üretimi artan birçok ülkeyi geride bırakarak ilk sırada yer aldı. ABD, Rusya, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya'nın da aralarında olduğu gelişmiş ülkelerin sanayi üretiminde ise söz konusu ayda gerileme dikkati çekti.

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