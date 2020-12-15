Türkiye’yi degiştirecek 463 yeni yatırım yolda

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Türkiye'nin vizyonunu değiştirecek toplam bedeli 640 milyar TL olan 463 yeni yatırımı portföylerine aldıklarını açıkladı. Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde yatırımlara ilişkin önemli verileri paylaştı. 2003 yılından bu yana, ulaşım ve iletişim alanında 910,3 milyar TL'lik yatırımı hayata geçirdiklerini belirten Karaismailoğlu, toplam 215 milyar TL'lik Kamu-Özel İş Birliği projesini başlattıklarını, söz konusu yatırımların yüzde 86'sının tamamlandığını söyledi. Karaismailoğlu, "Şu anda devam eden yatırım portföyümüzde 463 proje var. Bu projelerimizin toplam büyüklüğü 640 milyar TL. Bunda yaklaşık 264 milyarlık nakdi gerçekleşme yapıldı. Ortaya dev eserler çıkarabilmek için uzmanlaşmış ve geniş bir ekiple çalışıyoruz. Ülke sathında 3 bin 200 şantiyede çalışmalarımız sürerken yaklaşık 700 bin kişi bakanlığımız bünyesindeki iş imkanlarından faydalanıyor." dedi.

EDA IŞIK / ANKARA